Свежее. Вкусное. Местное. Попробуем?

Выбирая товары в магазине, мы, безусловно, ориентируемся и на их внешний вид, и на информацию, которую нам дают реклама, СМИ и «сарафанное радио». Но главное для каждого – чтобы купленное было вкусным, свежим и натуральным. Конечно, можно взять и что-то незнакомое, на пробу. Хорошо, если понравится, а если нет? Не хочется ведь потом жалеть о потраченных впустую деньгах.

В октябре и ноябре у красноярцев есть прекрасная возможность бесплатно попробовать вкусные, натуральные, свежие продукты местных производителей. Ассоциация «Енисейский стандарт» проводит дегустации продуктов предприятий – участников объединения местных товаропроизводителей и торговых сетей. Читать подробнее