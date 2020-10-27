Завтра в Красноярск придет шторм

Ожидается сильный ветер и снегопады. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярск и край идет шторм. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, погода ухудшится уже завтра, 28 октября, ожидается сильный ветер и снегопады.

По данным синоптиков Среднесибирского УГМС, в центре края, а также в Туруханском районе и Эвенкии днем ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду, а кое-где и до 23. Кроме того, местами пройдут снегопады, в Енисейской и Ангарской группах – гололед. Будьте осторожны!

КОНКРЕТНО

Если поднялся сильный ветер, идет снег, лучше лишний раз не выходить из дома или офиса.

Если все же оказались на улице, обходите стороной рекламные щиты и деревья, металлические конструкции.

Не нужно и стоять под балконами/другими перекрытиями.

Находясь за рулем, соблюдайте дистанцию и скоростной режим.

Не оставляйте без внимания детей и пожилых людей, позаботьтесь об их безопасности.