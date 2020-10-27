Пять лет в Москве: Tele2 подводит итоги работы в столичном регионе

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, отмечает пятилетие с момента запуска в Московском регионе. За это время число базовых станций 4G в столице увеличилось в 23 раза, а темпы строительства превысили показатели 2015 года в 1,5 раза. Оператор продолжает выстраивать в регионе экосистему сервисов для обслуживания клиентов, сохраняя безоговорочное лидерство на телеком-рынке по показателю NPS.

22 октября 2015 года Tele2 начала коммерческую эксплуатацию сети в столичном регионе. За пять лет оператор стал главным трендсеттером отрасли по запуску инновационных продуктов, демонстрируя стремительный рост на насыщенном телеком-рынке. Коммуникационная платформа «Другие правила» отражает одну из ключевых целей оператора – стать лучшей сервисной компанией. Так, Tele2 создает альтернативу существующим на рынке решениям и стремится улучшить качество жизни потребителей мобильной связи.

Цифровизация региона. Со старта работы компании в столице темпы цифровизации значительно ускорились. Так, доля проникновения LTE-смартфонов в столичной сети Tele2 за пять лет увеличилась на 40 п. п. Московский регион сохраняет лидерство по этому показателю – по итогу сентября 2020 года доля устройств с поддержкой 4G среди всех телефонов в столице достигла 93%. При этом сегодня абонент Tele2 в среднем в месяц скачивает 16 Гб трафика.