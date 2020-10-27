Скелет древнего человека обнаружен в Красноярске. Фото: Археологическое исследование Сибири.

В Красноярске – на Афонтовой горе (памятнике палеолита) – обнаружили скелет древнего человека, а также другие артефакты, которым по 12-16 тысяч лет, сообщили в организации Археологическое исследование Сибири.

С августа по октябрь нынешнего года участок готовили под строительство дороге в районе улиц Байкитская и Волочаевская. На территории стоянки, открытой еще в 19 веке, были впервые проведены масштабные археологические исследования.

И вот результаты: больше 8 тысяч находок. Например, погребение человека, относящееся к эпохе раннего средневековья, это VII – XIII века.

Но большая часть – более древние, это каменные орудия труда, кости и рога северных оленей, основной объект охоты обитателей стоянки. Возраст находок - 12 – 16 тысяч лет.

Большая часть находок - каменные орудия труда. Фото: Археологическое исследование Сибири.

Кроме того, были обнаружены фрагменты керамических сосудов времен средневековья и бронзового века.