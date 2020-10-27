Сейчас рванет: житель Красноярска сообщил о бомбе под табуреткой в своей квартире

На место тут же отправили оперативников и кинолога с собакой. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске мужчина предупредил полицейских о бомбе под табуреткой в своей квартире. Об этом случае рассказали в МУ МВД России «Красноярское».

На днях в дежурной части полиции раздался звонок. Голос на том конце трубки сообщил: в его квартире под табуретом – взрывное устройство, сейчас оно сработает.

На место тут же отправили оперативников и кинолога с собакой. Но информация не подтвердилась: никакой угрозы не было. Звонившего доставили в отдел. И там он объяснил: был пьян, о бомбе под табуреткой рассказал в шутку.

В итоге дошутился до уголовного дела. Его возбудили по признакам статьи «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Кстати, раньше подозреваемый уже был судим, правда, за имущественные преступления. Если на этот раз вина будет доказана, мужчине грозит до трех лет ограничения свободы.

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