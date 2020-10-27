После аварии с 4 погибшими под Красноярском возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-служба ГИБДД России по Красноярскому краю.

После крупной аварии под Красноярском, которая унесла жизни четыре человек, было возбуждено уголовное дело - по признакам статьи «Нарушение правил дорожного движения», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Напомним, трагедия произошла накануне, 26 октября. На 776-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Емельяновском районе около 10 часов ВАЗ-2107 разбился о грузовик ДАФ. В результате погибли четыре человека: 17-летний водитель «Жигулей» и его пассажиры – две молодые женщины 22 и 18 лет, а также 4-летний мальчик. Все они были из поселка 13 Борцов. В легковом автомобиле не уцелел никто. Предварительно: у юного водителя не было пр

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным и друзьям погибших.

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