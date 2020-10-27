Призывавшему свергнуть власть экстремисту вынесли приговор в Красноярске

Дело экстремиста рассмотрел Октябрьский районный суд. Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Красноярска пошел под суд за призывы к свержению власти. Накануне, 26 октября, ему вынесли приговор, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.

Дело экстремиста рассмотрел Октябрьский районный суд Красноярска. В итоге мужчину признали виновным в преступлении, предусмотренном статьей «Призывы к массовым беспорядкам или к участию в них».

Было установлено, что подсудимый вступил в группу «Красноярцы» в одном из мессенджеров. И стал там активно высказывать свою позицию: призывал к незаконным протестам и массовым беспорядкам. Его конечной целью было «уничтожения существующей власти и дестабилизации деятельности органов государственной власти Российской Федерации», поясняют представители надзорного ведомства.

В конце концов, подсудимого приговорили к году ограничения свободы. Пока наказание в законную силу не вступило.

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