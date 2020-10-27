Разработка проекта метро Красноярска завершена досрочно. Фото: Мария ЛЕНЦ

Разработку проекта метро Красноярска завершили раньше, чем планировалось – с опережением на два месяца. Об этом рассказал глава красноярского треста инженерно-строительных изысканий Олег Митволь.

В контракте прописано, что все должны быть выполнено в декабре 2020 года. Однако удалось справиться быстрее. Причем заказчик – администрация Красноярского края – работу уже принял.

Теперь «Красноярск ТИСИЗ» готовит все необходимые документы для новой передачи в Главгосэкспертизу. Первый вариант проекта, который сдали туда год назад, был возвращен на доработку.

Напомним, история со строительством метро в Красноярске длится с 1995 года. Из-за недостатка финансирования работы останавливали несколько раз. А в 2013-м метро и вовсе законсервировали. Однако в прошлом году проект возобновили.

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