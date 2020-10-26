«Лексус» за миллионный долг рискует потерять житель Сосновоборска. Фото: пресс-служба УФССП по кра.

«Лексус» за долги размером в 1,3 миллиона рублей рискует потерять житель Сосновоборска. Претензии к мужчине выставил банк, где он набрал кредитов, а вернуть так и не смог. Или не захотел. Много месяцев спокойно ездил на своем автомобиле премиум-класса, пока кредитная организация пыталась сначала договориться с ним по-хорошему, потом в судебном порядке.

В конце концов приставы, получив решение суда, завели исполнительское производство и арестовали все счета должника, запретив ему покидать пределы страны. Но даже это не оказало должного воздействия. И когда стали проверять наличие ликвидного имущества, обнаружили в собственности «Лексус». Приставы приехали с эвакуатором, загрузили туда иномарку и увезли на специализированную стоянку. У владельца теперь есть несколько дней, чтобы вернуть 1,3 миллиона рублей банку и еще 7% исполнительского сбора. Иначе автомобиль будет выставлен на продажу, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФССП по краю.