Как жительница Красноярска продавала комнату и заплатила за нее покупателю Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска продавала комнату, а по факту заплатила за нее покупателю. Как так получилось, она объясняла потом полицейским, когда писала заявление. Слишком поздно она поняла, что попала на удочку мошенникам. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

59-летняя потерпевшая разместила объявление о продаже жилой комнаты на одном из специализированных сайтов в интернете. Цена – 300 тысяч рублей. Вскоре ей позвонил неизвестный и сказал: покупает комнату, не глядя. Готов тут же внести предоплату. Но сразу поставил условие: хочет обезопасить себя и сделку, поэтому от женщины он хочет получить чеки на внесение задатка. И пояснил: надо подойти к банкомату, вставить карту и сделать то, что он велит. Нетрудно догадаться, что со счета женщины после этого пропали 300 тысяч рублей.

И вновь полиция напоминает: будьте осторожны, когда речь идет о ваших деньгах. Особенно если вам предлагают совершить какие-то манипуляции с банковской картой. И в целом: как можно продавать недвижимость, не видя покупателя? Наверное, это уже риторический вопрос.