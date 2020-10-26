В Тыве досрочно завершен капитальный ремонт 17 км федеральной трассы Р-257 «Енисей»

Речь идет об участке на км 975 - км 992, расположенном в Дзун-Хемчикском и Чаа-Хольском районах республики.

Участок востребован среди местных жителей и водителей транзитного транспорта, что подтверждает среднесуточная интенсивность дорожного движения — более 2 тыс. автомобилей.

В ходе капитального ремонта дорожники полностью заменили дорожную одежду, переустроили 18 водопропускных труб, укрепили обочины, а на 991-м км трассы устроили площадку для стоянки автомобилей. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на протяжении всего участка проведен комплекс работ по дорожному обустройству: установлено 6 км металлического барьерного ограждения, 85 дорожных знаков и более 200 сигнальных столбиков, нанесена разметка.

Добавим, что в 2018 году участок в неудовлетворительном состоянии был передан в оперативное управление ФКУ Упрдор «Енисей». Проведенные федеральными дорожниками работы позволили обеспечить нормативные ровность и сцепление, проезд по участку стал более комфортным и безопасным.