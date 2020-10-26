В центре Красноярска ночной клуб устроил запрещенную дискотеку. Фото: пресс-служба Центрального района

В центре Красноярска ночной клуб устроил запрещенную вечеринку. На минувшей неделе указом губернатора были вновь введены ограничения на работу учреждений общепита и развлечений, то есть после 23 часов заведения должны закрываться до 7 часов утра. А в разрешенные часы работы у сотрудников и посетителей должны быть средства индивидуальной защиты.

Выглядит это, на первый взгляд, не совсем логично: как же пить коктейли с маской на лице. Но давайте не будем забывать, что количество заболевших коронавирусом день ото дня бьет новые рекорды. И если говорить о логике, стоило бы вообще закрыть все увеселительные заведения.

Представители администрации Центрального района, Роспотребнадзора и полицейские проверили четыре заведения во время рейда по центру города. В трех были незначительные замечания. А вот в ночном клубе «ФЛЭТ» на Дубровинского застали дискотеку в самом разгаре. На месте составили протокол. Штраф за нарушение режима – до 300 тысяч рублей.