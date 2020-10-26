Где и на что отпускники тратили деньги этим летом

Самыми популярными направлениями стали Петрозаводск, Иркутск и Калининград, а невостребованными - Москва, Турция и Абхазия.

Этой осенью красноярцы смогут поехать в Танзанию, кто-то уже исследует Африку. Но, как показало исследование Райффайзенбанка, главный тренд 2020 года – путешествия россиян по родной стране.

По данным исследования транзакционной активности клиентов банка в мае-августе 2020 года, значительней всего летом 2020 года количество транзакций туристов увеличилось в Петрозаводске, Иркутске и Калининграде — здесь жители других городов расплачивались за товары и услуги в три с половиной раза чаще обычного.

Источник: исследование Райффайзенбанка

При этом снижение транзакционной активности туристов было заметно по трём направлениям — в Москве, Абхазии и Турции. Границы с зарубежными странами были открыты в начале августа, но транзакционная активность сейчас там ниже, чем в прошлом году. При этом средний чек на одну операцию в Турции вырос на 70%, а Абхазии на 20%.

Что покупают россияне на отдыхе

На всех популярных направлениях туристы заметно увеличили траты в аптеках — рост количества транзакций здесь по сравнению с 2019 годом составил от 50% до 300%. Больше всего в аптеках расплачивались туристы в Петрозаводске, Иркутске и Калининграде. В то время как в Абхазии, Дербенте, Владивостоке, Москве и Коломне в этой категории туристы стали покупать меньше.

Источник: исследование Райффайзенбанка

Быстрее всего средний чек рос в категории «туристические услуги» — главным образом, это расходы на отели. По сравнению с прошлым годом в Турции он увеличился на 124%, в Абхазии — на 105%, в Сочи — на 77%, в Санкт-Петербурге — на 45%, в Калининграде — на 44%, в Горно-Алтайске — на 39%.

При этом в городах Золотого Кольца и в Подмосковье на отели туристам приходилось тратить меньше. Так, во Владимире средний чек в этой категории увеличился только на 5%, в Коломне — на 1%. Однако в некоторых городах средняя сумма проживания в отеле даже уменьшилась: в Минеральных Водах на 32%, в Москве на 20%, в Петрозаводске на 62%.

Подробности исследования на сайте Райффайзенбанка.