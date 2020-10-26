Вы все меня бесите: аналитики выяснили, что больше всего раздражает новоселов

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Хорошая слышимость и большое количество соседей на лестничной клетке — вот, что больше всего раздражает россиян в новостройках, показало исследование Райффайзенбанка.

В онлайн-опросе участвовали более трёх тысяч жителей 11 крупных городов страны, которые в ближайшие пять лет планируют покупку недвижимости.

Итоги таковы:

53% - столько респондентов считают главным раздражающим фактором в новостройках слышимость;

15% — большое количество квартир на этаже.

28% возмущает переполненность парковки во дворе.

Гигиеничность - качественная звукоизоляция, строительный лифт, отдельные места для хранения вещей — главные факторы выбора жилья для 35% опрошенных. При этом будущие новоселы большое внимание уделяют технологичности дома: каждый третий отмечает наличие системы «умный дом» как самый важный фактор при выборе квартиры. Для сравнения среди респондентов, предпочитающих вторичку, это значимо для 23%.

Подробности исследования на сайте Райффайзенбанка.