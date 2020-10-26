В Красноярске зафиксировали огромную очередь в поликлинику из пациентов с температурой

В Красноярске зафиксировали длинную очередь в поликлинику из пациентов с температурой. Фото: Владислав Власов

В Красноярске сегодня большое количество заболевших острыми респираторными заболеваниями. Массово уходят на больничный школьники, рабочие коллективы. Если ранее некоторые пытались переносить ОРВИ на ногах, сейчас дает о себе знать риск коронавируса – люди тянутся в поликлиники, чтобы заодно провериться на ковид.

Длинную очередь из десятков человек сегодня утром, 26 октября, заметил общественник и журналист Владислав Власов возле поликлиники в Северном. Люди пришли в кабинет неотложной помощи, куда есть отдельный вход (такое предписание для всех поликлиник). Здесь принимают тех, у кого высокая температура. Мужчины и женщины разных возрастов стоять на расстоянии социальной дистанции друг от друга в заветную дверь.

Судя по всему, это единственно быстрый способ сегодня попасть к врачу, потому что записи к терапевтам нет на много дней вперед, «скорую» вызвать очень сложно, дозвониться и вызвать врача на дом – нереально. Ситуация осложняется еще и тем, что болеют и сами врачи, а их коллеги работают на износ. И еще одно: видимо, по старой советской привычке, все стараются прийти с раннего утра и несколько часов стоять в этой самой очереди. Тогда как – подмечено лично и многократно – после 14 – 15 часов коридоры поликлиник пустеют.