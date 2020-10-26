В Енисее появились масляные пятна: красноярскую мэрию обязали их убрать Фото: Мария ЛЕНЦ

В Енисее, в черте Красноярска, заметили масляные пятна вдоль береговой линии. Очевидцы сделали снимки и разместили их в интернете, в социальных сетях. Этой информацией заинтересовалась прокуратура и инициировала проверку. На место выехали красноярский природоохранный прокурор совместно со специалистами региональных органов Росприроднадзора и Росрыболовства.

- В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства об охране окружающей среды, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой прокуратуры.

В ведомстве также подтвердили, что по поручению природоохранной прокуратуры администрация Красноярска производит обработку водного объекта и береговой полосы земельного участка.В дальнейшем будет установлено, откуда появилось пятно, виновный понесет наказание.