Дешёвый сыр бывает только… не сыр

Выбирая этот продукт по ценнику, не забывайте о том, что для производства килограмма сыра требуется 12 литров молока.

«Если в сыре много дыр, значит, вкусным будет сыр!» – помните это весёлое детское стихотворение? К сожалению, сейчас количество дырок в сыре вовсе не гарантирует отменного вкуса. Впрочем, как и качества. И как быть покупателю, стоящему перед сырной витриной?

Эксперты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на цену. Качественный натуральный сыр в принципе не может быть дешёвым, как бы привлекательно ни выглядел «бюджетный» продукт. Читайте подробнее тут.