Жительница Енисейска второй раз за год попала на удочку лже-сотрудников банка Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Енисейска второй раз в этом году стала жертвой мошенников. Причем обманули ее по одной и той же схеме. И, возможно, одни и те же люди. Так что наивность и доверчивость стоила ей несколько сотен тысяч рублей.

Вот что рассказали об этой истории в пресс-службе полиции. На телефон 66-летней потерпевшей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. И предложил ей закрыть уже имеющийся кредит – его женщина ранее оформила у несуществующего банка.

Неизвестный говорил так убедительно, что она забыла о прошлом обмане и об осторожности. В результате она скачала на свой телефон вредоносное приложение, передала мошеннику все личные данные и пароли для входа в мобильное приложение. И женщина лишилась почти 300 тысяч рублей.

Уголовное дело в полиции после обращения гражданки возбудили, мошенников ищут. Но полиция вновь предупреждает: не спешите сообщать свои данные по телефону. Возникли вопросы – идите прямиком в банк, там все прояснится.