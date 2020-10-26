На «Красноярских столбах» туристка сломала позвоночник и ребра. Фото: пресс-служба КГКУ "Спасатель"

На «Красноярских столбах» туристы продолжают травмироваться так, что без помощи спасателей не обойтись. Как рассказали в КГКУ «Спасатель», за прошедшие сутки специалисты выдвижного поста, который находится на территории национального парка, пришлось эвакуировать женщину с сильным ушибом голеностопа. Она сама не смогла идти, ее доставили до выхода на Свердловской, передали родственникам.

Во второй половине воскресного дня спасатели выехали в район столба «Сторожевой». Там 31-летняя женщина упала с высоты и получила травмы. Предварительно – перелом позвоночника и перелом ребер. В таком состоянии ее нужно было на носилках вынести и передать медикам, что спасатели и сделали.

Краевые спасатели обращаются к жителям Красноярска и гостям города с просьбой: соблюдайте меры безопасности при посещении национального парка «Столбы». Не нужно штурмовать вершины без подготовки, без специального снаряжения и страховки специалистов.