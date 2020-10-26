В Красноярске ночью горела гостиница, одного человека спасли. Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В Красноярске ночью горела гостиница на улице Аэровокзальной, 1 под названием «Ваш дом». Сама гостиница расположена в деревянной пристройке к старому четырехэтажному дому. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 3:35 часа ночи. Ранг пожара 1-БИС. Через пять минут на место уже примчались 33 человека и 12 единиц техники, из которых от МЧС 27 человек и 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по краю.

Известно, что пожар ликвидирован в 4:40 на площади 30 квадратных метров. При осмотре подвального помещения специалисты газодымозащитной службы обнаружили 42-летнего мужчину, это постоялец гостиницы, который возможно, перепутал двери в спешки и вместо выхода попал в подвал, в технические помещения. Его передали медикам.

Из квартир самостоятельно эвакуировались 37 человек, в том числе 2 детей. И из гостиницы 15 человек, все взрослые. Итого 52 человека. Причины пожара устанавливаются.