Газпромбанк снизил минимальную ставку по кредиту на покупку автомобиля до 5,6 % годовых

Газпромбанк снизил минимальную ставку по кредиту на покупку автомобиля на 0,3 п.п. до 5,6 % годовых. Она действует на кредит от 1,5 млн рублей при покупке и передаче в залог нового или подержанного автомобиля. При отсутствии личного страхования ставка увеличивается на 6 п.п.

Если заемщик не передает автомобиль в залог, то на сумму от 1,5 млн рублей применяется минимальная ставка 5,9 % годовых при условии личного страхования.

Остальные процентные ставки по кредиту на покупку автомобиля остаются без изменений.

Газпромбанк запустил кредит на покупку автомобиля в феврале 2020 года, предоставив клиентам возможность пройти всю процедуру оформления полностью онлайн, без посещения отделения. Для оформления кредита достаточно оставить заявку на сайте. После одобрения заявки в удобное для клиента время представитель Банка доставит дебетовую «Умную карту», на которую будет начислен кредит. Ее обслуживание будет бесплатным в течение всего срока кредита. Если оплачивать автомобиль в дилерском центре «Умной картой», можно получить кэшбэк до 3 тыс. рублей. При этом у клиента есть возможность купить автомобиль не только у официального дилера, но и у частного продавца.

Для передачи автомобиля в залог после покупки клиенту также не требуется ехать в отделение Банка. Заемщик предоставляет фотографии документов на транспортное средство по специальной ссылке, оставляя оригиналы у себя.

В Газпромбанке процентная ставка на покупку автомобиля и одобрение кредита не зависят от размера первоначального взноса — он может быть нулевым. На ставку не влияет и наличие КАСКО, поэтому оформлять этот страховой полис необязательно, но при желании его можно приобрести дистанционно у партнера банка.

Подробнее с условиями кредитования на покупку автомобиля в Газпромбанке можно ознакомиться на сайте.

При сумме кредита от 1,5 млн. руб., оформлении личного страхования заемщика и предоставлении а/м в залог процентная ставка – 5,6% годовых, без залога – 5,9%. При сумме кредита от 1 млн. руб. и до 1 499 999,99 руб., оформлении личного страхования заемщика и предоставлении в залог нового или подержанного а/м процентная ставка – 7,9% или 8,4% годовых соответственно, без залога – 8,9%. При сумме кредита до 999 999,99 руб., оформлении личного страхования заемщика и предоставлении в залог нового или подержанного а/м процентная ставка – 8,9% или 9,4% годовых соответственно, без залога – 9,9%. Ставка увеличивается на 6 п.п. при отсутствии личного страхования заемщика. Срок кредита – от 13 до 60 мес., сумма – от 100 тыс.руб. до 5 млн руб. для покупки нового а/м, до 3 млн руб.– подержанного а/м. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 20.10.2020. Банк ГПБ (АО). Ген. Лицензия ЦБ РФ №354. Не оферта. Реклама.