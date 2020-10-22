В Красноярске готовятся к новому сезону капремонтов. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске готовятся к новому сезону капитального ремонта многоквартирных домов. Все дома, которые попали в список на 2021 год, сейчас обследуют специалисты технического заказчика – МКУ «Управление по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления». Они работают с управляющими компаниями, уточняют состояние домов и проверяют согласие собственников на проведение работ, - рассказали в департаменте городского хозяйства.

Что касается текущего года, на сегодня капитальный ремонт полностью завершен в 270 домах. Еще в 130 многоэтажках работы продолжаются и находятся на разной стадии исполнения. Для 25 домов разрабатывается проектно-сметная документация, чтобы выполнить работы до конца года. Контроль за всем ведут специалисты Управления по работе с ТСЖ и развитию местного самоуправления. В домах капитально ремонтируют внутридомовые инженерные системы, кровли, фундаменты и фасады. Также по программе капитального ремонта в городе ремонтируют лифтовое и газовое оборудование. Эти работы напрямую контролирует региональный фонд капитального ремонта.