В матче Енисей-Спартак Дмитрий Маркитесов получил травму

Дмитрий Маркитесов

В матче Енисей-Спартак, который проходит в Красноярске 21 октября 2020 года Дмитрий Маркитесов, полузащитник Спартака получил травму и покинул поле.

На 82 минуте Дмитрий Маркитесов получил травму колена после столкновения с полузащитником Никитой Раздорских. После падения по попробовал продолжить матч, но через 2 минут снова лег на поле.

Напомним, что до этой встречи в первом туре «Спартак» обыграл «Родину» с большой разницей в счете - 5:1, а «Енисей», после двухнедельного режима самоизоляции, во втором туре проиграл на выезде «Родине» - 0:3. Каким же будет итог этой встречи?

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Матч Енисей - Спартак 21 октября 2020 года пройдет на Центральном стадион Красноярска. Красноярская команда сыграет с московскими гостями с 3 туре Кубка России по футболу. Игра начнется в 19.00 по местному времени. (Подробности)