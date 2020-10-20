В Красноярске открыли отдельный блок для рожениц с коронавирусом

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Отделение для беременных с covid-19 открылось в Красноярском роддоме № 1 в отдельно стоящем здании. Пока там развернуто 20 коек и уже поступили первые пациентки. При необходимости количество мест будет увеличено. Но при этом помощь беременным женщинам из мкр. Солнечный и Северный в роддоме также сохранена.

Напомним, этот роддом принимал пациенток с коронавирусом с апреля по август. Тогда здесь было пролечено 117 беременных женщин, у 53 из них была пневмония, роды были приняты у 30 женщин с covid-19, родилось 30 малышей.

Сейчас необходимость в таком отделении возникла снова, что неудивительно на общем фоне роста заболеваемости коронавирусом.

А тем временем, в Правительстве РФ рассказали о закупке передвижных медицинских комплексов для жителей сел, в которых можно пройти диагностику и проконсультироваться с врачом узкой специальности, что очень удобно для жителей маленьких деревень и сел.