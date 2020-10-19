Красноярские зоозащитники просят не отдавать черных котов и собак до Хэллоуина

Пострадать могут даже не совсем черные животные Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Настоящий крик помощи опубликовали в группе помощи бездомным животным «Хвостики». Адресован он тем, кто занимается пристройством собак и кошек, а также владельцам черных котов и кошек.

«Хэллоуин 31 октября! НЕ ОТДАВАЙТЕ уже за неделю-две (как минимум) никому черных (и даже не полностью черных) животных! Это относится и к котятам (кошкам) и к щенкам (собакам). Подождите пару недель, чтобы невольно не стать причиной страшной смерти вашего подопечного. Как правило, неадекватные любители ритуалов активируются за неделю-две до даты. За животным могут приходить очень милые с виду люди - не обманывайте себя -неадеквата видно не всегда!».

Зоозащитники просят временно не искать хозяев для черных котов и собак Фото: "Хвостики"

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, зоозащитники предполагают, что черных животных могут использовать для различных ритуалов и даже принести в жертву.

СПРАВКА КП

Что такое Хэллоуин?

Это праздник пришедший из Британии и отмечается он 31 октября. В этот день души умерших могут вернуться к своим родным, в места где они жили раньше. В этот праздник принято наряжаться в костюмы ведьм, летучих мышей, призраков и котов, украшать дома тыквами с вырезаными лицами. В хэллоуинскую ночь читают страшные истории, которые навивают соответствующую обстановку.

В России, в основном, не празднуют этот праздник.