Житель Норильска полгода проведет в колонии за пьяную езду

Суд вынес обвинительный приговор Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Норильска за пьяную езде получил реальный срок. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

В июле 2020 года мужчина за рулем автомобиля двигался по дороге Алыкель-Норильск. В этот момент водитель был пьян и ранее уже был осужден за подобное правонарушение. Его остановили дорожные полицейские и вновь в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

- С учетом того, что граждан должных выводов не сделал, прокуратурой при поддержании государственного обвинения предложено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии поселении, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

В итоге суд приговорил злостного нарушителя ПДД к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии поселении сроком на полгода и лишении права управления транспортным средством на 2 года 11 месяцев.