Поколение энергоэффективных. Как школьники Красноярского края учатся беречь природу и энергию

Фото предоставлено пресс-службой БоГЭС.

Школьники начальных классов впервые познакомились с понятиями «экология», «возобновляемые источники энергии», принципами работы электростанций разных типов и приемами экономии энергии в школе и дома. Старшеклассники и учащиеся Центра дополнительного образования принимали участие в викторинах, проходили онлайн тест, разработанный сотрудниками Богучанской ГЭС и предлагали собственные идеи для экономии энергии.

«У каждой электростанции есть собственная программа повышения производительности и экономии энергии на собственные нужды. Это всегда хорошо продуманная и эффективная система мероприятий, но гораздо важнее, чтобы такую же систему разработал для себя каждый потребитель. Уроки энергоэффективности и энергосбережения, проведенные участниками Всероссийского фестиваля, закладывают в детях основу поведения на всю жизнь. Мы благодарны всем учителям, всем педагогам дополнительного образования, принявшим участие в этой акции», - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Также школьники написали сочинения на тему вклада энергетиков в Победу в Великой Отечественной войны и 100-летия плана ГОЭЛРО.

Напомним, Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче проходит с 2016 года в областных центрах и крупных городах России для популяризации культуры бережного отношения к природе и демонстрации современных энергоэффективных технологий, которые используются в различных секторах экономики. РусГидро участвует в проекте с момента его начала.