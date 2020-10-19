Перед каникулами красноярским школьникам напомнят о дорожной безопасности

Ребятам расскажут о безопасности на дорогах Фото: admkrsk.ru

Педагоги, сотрудники ГИБДД, отрядовцы «Юной инспекции движения» и представители Совета отцов проведут профилактические мероприятия во всех образовательных учреждениях города. Для младшеклассников стартуют традиционные пятиминутки, где им напомнят об элементарных правилах поведения на дорогах и необходимости соблюдать безопасный маршрут «дом-школа-дом». Для старшеклассников пройдут различные квесты и викторины. Например, школе №154 стартует акция «Знай правила движения, как таблицу умножения», а в школе №152 юные инспекторы покажут своим друзьям видео о правилах безопасности. Ребята сняли его сами.

- В нашей школе есть отряд юных инспекторов, активное участие в его работе принимают 30 человек, - рассказывает Светлана Карташева, социальный педагог школы №152. - Вместе с ними мы проходим по классам и рассказываем о том, как правильно вести себя на проезжей части, говорим о знаках, безопасных маршрутах. Практика показывает, что младшие классы лучше принимают важную информацию, получая ее от сверстников или старших ребят, поэтому такие рейды безопасности очень эффективны.

На уроках безопасности педагоги и сотрудники ГИБДД особое внимание уделяют разъяснению причин ДТП Фото: admkrsk.ru

На уроках безопасности педагоги и сотрудники ГИБДД особое внимание уделяют разъяснению причин ДТП и их последствий, акцентируя внимание детей на том, как можно избежать трагедии. Знания закрепляют в игровой форме. На родительских собраниях и в рамках онлайн-бесед инспекторы дорожного движения напоминают о необходимости соблюдать ПДД и родителям. Специалисты подчеркивают, профилактические мероприятия не будут иметь смысла, если сами родители не станут для своих детей примером поведения.

Ежегодно сотрудники полиции совместно с главным управлением образования проводят более 1 000 мероприятий для школьников и родителей в разных форматах.

Согласно статистике, за последние 9 месяцев в городе произошло 122 ДТП с участием несовершеннолетних, из них два случая – с летальным исходом. Анализ общей аварийности показывает, что число ДТП растет.

Больше всего аварий происходит в понедельник и воскресенье. Cамый безопасный день – суббота. Пиковое время для дорожных происшествий - 15.00, период с 17.00 до 19.00 и 21.00. Это время, когда дети возвращаются с учебы, дополнительных занятий или находятся на прогулке.