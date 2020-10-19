Из-за сложной ситуации с коронавирусом красноярские суды перестали вести личный прием

Сразу три районных суда объявили о прекращении личного приема Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайтах сразу нескольких районных судов появилась информация о приостановке приема документов и граждан. В Советском районе, а также в Железнодорожном и Октябрьском. Временные меры начнут действовать с 19 октября и продлятся до улучшения эпидемиологической обстановки в крае.

В Советском суде сообщили, что процессуальные документы возможно подать тремя способами: на электронную почту, факсом; в электронном виде через информационную систему «Электронное правосудие» или почтовым отправлением.

Судебные заседания по делам и материалам, находящимся на рассмотрении, будут рассматривать в соответствии с ранее назначенными датами.

Вход в здания судов участников судебных разбирательств осуществляется строго при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

В других городских районных судах посетителей с документами пока принимают, но при условии соблюдения всех противовирусных мер.