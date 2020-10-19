Красноярцы жалуются, что не хватает врачей и мест для больных COVID-19

Количество больных стремительно растет Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы в соцсетях жалуются, что Красноярской краевой клинической больнице не хватает врачей и мест для больных коронавирусом. Об этом сообщают «ТВК Красноярск». Койки для больных стоят в коридорах, людей с высокой температурой и поражением легких отправляют лечиться домой.

Врач-инфекционист ФМБА Дмитрий Морозов на своей страничке в Facebook часто публикует посты о работе врачей. Сейчас он как раз лечит пациентов в краевой больнице. Пару дней назад он опубликовал призыв к медикам о том, что нужна помощь и упомянул, что ситуация патовая.

Позже Дмитрий удалил этот пост Фото: соцсети

Но позже запись исчезла с его страницы. Чуть ранее он писал о том, как уберечь себя от заражения. Публикуем обращение Дмитрия полностью:

«Мы, буквально закончили с первой волной эпидемии Коронавирусной инфекции, но на пороге уже вторая волна. Ее возникновение, скорее всего, можно объяснить ослаблением мер безопасности: все мы, безусловно, расслабились, не носим маски, меньше стали обрабатывать свои руки дез.средствами, ходим в места больших скоплений людей. Любому здравому человеку понятно, что все мы устали от этих ограничений, хочется сходить и в театр, и в кафе. Но! К сожалению, вирус всё еще «летает» среди нас, и количество заболевших начинает набирать новые обороты. Москва закрывается, опять идет разговор о введении жестких противоэпидемических мероприятий во всех городах нашей страны, международные границы могут быть снова закрыты в ближайшее время, отделения снова начинают наполняться после передышки в августе.

Ситуация ухудшается еще и тем, что в данный период года учащаются вспышки других Острых респираторных заболеваний, как Грипп, Аденовирусы, Парагриппы, Респираторно-синцитиальные вирусы, Риновирусы и так далее. К концу года была надежда на вакцину, но лично по-моему мнению - она еще сырая и надеяться на нее 100% не представляется возможным, поэтому в наших силах если не предотвратить вторую волну, то хотя бы сгладить ее масштабы. Нам в этом помогут все те же простые правила безопасности:

- ношение масок и их смена каждые 2-3 часа (сейчас нет такого дефицита, как в апреле-мае). При снятии масок стараемся не трогать лицо и глаза руками.

- частая обработка рук дез.средствами (тоже продаются на каждом шагу), особенно после снятия маски с лица.

- избегание, по возможности, мест больших скоплений людей

Искренне желаю вам здоровья. А я снова ушел на передовую, на этот раз в Краевую Клиническую больницу #1».

врач Дмитрий Морозов Фото: соцсети

В пресс-службе больницы подтвердили журналистам, что пациентов действительно много, но ситуация далеко не критичная. Сейчас делается все возможное для того, чтобы подготовить дополнительные места, также набирается дополнительный персонал для работы с пациентами, зараженными коронавирусом.

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что количество пациентов с COVID-19 растет с каждым днем. 17 октября было выявлено 200 зараженных по краю, 18 октября уже 222 человека.