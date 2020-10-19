В Красноярке возле здания суда вырубили розовые яблони

В Красноярске возле здания суда вырубили розовые яблони. Фото: пресс-служба администрации города

В Красноярске возле здания краевого суда вырубили розовые яблони. У очевидцев это вызвало недоумение: зачем? В последнее время горожане очень остро реагируют на подобные благоустроительные инициативы властей. Однако в администрации города пояснили: мера вынужденная. К сожалению, деревья на проспекте Мира погибли от старости. Вдобавок, ветром были поломаны сухие ветви. Их длительное время их старались поддержать, ухаживали за ними, подкармливали – одним словом, пытались продлить им жизнь, но время берет свое. Деревья пришлось срубить.

Однако место долго не пустовало – там уже высажены новые деревья, крупномерные липы. Весной они должны порадовать своей зеленой листвой и цветением. Кстати, на вопрос: почему не посадили на место старых новые яблони, в мэрии пояснили: это сделано в рамках единой концепции озеленения участка – рядом также растут липы.