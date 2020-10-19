В Красноярском крае мать второклассника задавала учителю неудобные вопросы Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае мать второклассника задавала учителю неудобные вопросы, чем создала и поддерживала конфликт. Настораживающая формулировка, но судите сами. Эту историю рассказала в своем ежегодном докладе уполномоченная по правам ребенка в крае Ирина Мирошникова.

Мама, а также несколько других родителей, с самого начала были не согласны с учителем по ряду пунктов. Их не устраивал, к примеру, способ оплаты за питание – деньги списывались с карт. Не понравилось, что детям выбрали иностранный язык без согласования с родителями. И что сняли отпечатки пальцев у детей также без согласия родителей – тоже возмутило.

Поскольку заявительница была самой активной, то ей и посоветовали сменить школу на другую. После чего она и обратилась к детскому омбудсмену. Прошла проверка, факты, на которые жаловалась мама, подтвердились – учитель использует в своей работе неприемлемые методы воспитания. На основании выводов комиссии в отношении учителя применено дисциплинарное взыскание.

Директора школы предупредили, что он должен строже контролировать учебный процесс. И следить за методами воспитания, которые используют педагоги в данной школе.