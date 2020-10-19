В Красноярском крае черный лесоруб вырубил леса на 6,2 миллиона рублей. Фото: пресс-службу ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае черный лесоруб уничтожил леса более чем на 6,2 миллиона рублей. Уголовное дело в отношении него уже передано в суд с обвинительным заключением прокурора. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Вот что по этому делу «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. 39-летний житель Уярского района нанял себе бригаду рабочих. Им он рассказал, что с документами на лесоделяну у него все в порядке – есть соответствующее разрешение. Указал, где рубить и сколько рубить. Пообещал хорошо заплатить за работу.

Рабочие в период с августа по сентябрь 2019 года успели заготовить в тайге Манского и Партизанского районов более 1000 кубометров древесины. Вырубали кедр и пихту, а также березу, лиственницу, осину. Общий ущерб оценен как раз в сумму более 6,2 миллиона рублей.