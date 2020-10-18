В Красноярске ищут пропавшего мужчину со шрамом на шее

Фото группы "Поиск пропавших детей. Красноярск".

34-летний Евгений Косяков вышел из дома по адресу: Красноярск, ул.Паровозная, д.1 утром 13 октября, в 7 часов. И до сегодняшнего дня не вышел на связь, о его местонахождении ничего неизвестно. Хотя известно, что сотовый телефон он взял с собой.

ПРИМЕТЫ: на вид 30 лет, рост около 170 см, глаза черные.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: большой шрам на шее

БЫЛ ОДЕТ: черная кепка, черная куртка с зелеными светоотражающими полосками, кофта серая, штаны болотного цвета, черные кроссовки с тремя полосками.

Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просят позвонить по телефонам:

8(391)262-11-77 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП 4

+7950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО)

Напомним, 16 октября пропал 17-летний парень и тоже с улицы Паровозной, его уже нашли, жив.

Между тем пользователи социальных сетей заметили, что дома пропавших находятся недалеко друг от друга и что «До этого был мальчик и девочка тоже с Паровозной».