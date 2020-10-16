В Красноярске задержали стрелявшего в мужчину за гаражами. Стоп-кадр видео

Полиция разыскала и задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе с пострадавшим, которая произошла в среду 14 октября в гаражном массиве в Октябрьском районе. Напомним, накануне правоохранители предложили ему добровольно явиться в отделение полиции, и тогда ему оформили бы явку с повинной. Но он этого не сделал, скрыться у жителя краевого центра не получилось.

Что известно о конфликте: все произошло два дня назад. Между 30-летним потерпевшим и 38-летним подозреваемым произошла ссора на бытовой почве. Последний достал огнестрельное оружие и выстрелил в пострадавшего. По информации полиции выстрел был один. Мужчину доставили в больницу с огнестрельным ранением. О его состоянии не сообщается.

- В настоящее время с ним проводится работа по установлению всех обстоятельств произошеднего, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.