В Красноярске сбежавший с места ДТП угонщик вернулся за забытым телефоном Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске сбежавший с места ДТП угонщик вернулся на место преступления – чтобы забрать забытый им телефон, документы и кошелек. Эта история произошла в начале сентября этого года. «Комсомольской правде»-Красноярск рассказал о ней собственный источник.

Итак, примерно половина 9-го утра: сообщение в дежурную часть от наряда ДПС, что они преследуют «Хендай Солярис» в центре города. Водитель не подчинился требованию остановиться и только прибавил газу. Пролетев от Сурикова до Профсоюзов, автомобиль наехал на бюрдюру и крепко застрял. Водитель выскочил из салона и пустился наутек.

Дорожные инспекторы пробили по номеру машины и нашли владельца. Однако владелец пояснил: за пару месяцев до случившегося он припарковал иномарку на улице Красномосковской, а она пропала.

Дальше было еще интереснее: чуть позднее на место ДТП вернулся угонщик – забыл внутри машины свои вещи. Тут его и задержали, доставили в отдел полиции. И завели уголовное дело.