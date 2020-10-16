В Красноярске завели уголовное дело за просроченное лекарство на 15 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности в отношении неустановленных лиц краевого минздрава при закупке лекарственных средств. В основу уголовного дела легли материалы проверки, которую провела прокуратура.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевого следкома, в период с 2018 по февраль 2020 года была сформирована заявка на закупку лекарственного препарата без указания качества и количества. Препарат предназначался для льготной категории граждан. На основании этой заявки в августе 2018 года был заключен контракт с одной из аптек города на поставку препарата в три этапа – 1725 упаковок на сумму около 30 миллионов рублей.

Поскольку потребность не была четко указана, часть препарата осталась невостребованной и срок годности истек в феврале 2020 года – на сумму около 15 миллионов рублей. То есть дорогостоящее лекарство теперь можно только утилизировать, но деньги за него уже были уплачены. А это прямой ущерб бюджету. Следствию предстоит установить лиц, причастных к этому.