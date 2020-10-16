В Железногорске суд оставил на свободе лже-террориста, сообщившего о минировании рынка. Стоп-кадр видео

В Железногорске суд оставил на свободе лже-террориста, сообщившего о минировании городского рынка. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города. Инцидент произошел в начале июня этого года. Звонок, молодой мужской голос говорит дежурной, принявшей вызов: «Девушка, передайте, завтра в 12 часов на центральном рынке будет заложена бомба».

По тревоге были подняты полиция, Росгвардия, прибыл кинолог. В назначенный час осмотрели все тщательно – бомбы или других опасных для людей предметов не нашли. Оперативники уголовного розыска вскоре установили личность звонившего. Сделать это было несложно. Уже на второй день 30-летний местный житель сидел в кабинете перед сотрудником полиции.

- Я паспорт не нашел, расстроился, поэтому позвонил. Был в алкогольном опьянении, - признался он.

Прошел суд, лже-минеру дали 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Ему нужно возместить 11 тысяч рублей материального ущерба. Плюс придется каждый месяц отмечаться в органах, контролирующие исполнение наказания.