Красноярцев просят сдать кровь для ребенка с острым лейкозом Фото: Мария ЛЕНЦ

И вновь у красноярцев просят помощи. Когда кто-то оказывается в беде, то порой рассказать об этом – единственная возможность эту помощь получить. На этот раз речь идет о ребенке. Кристина Турчак из Сосновоборска сообщила на своей странице в Инстаграме, что ее шестилетней дочери Маше поставлен диагноз: острый миелоидный лейкоз. Иначе – рак крови. Он развивается стремительно. И сейчас мама срочно ищет доноров крови для Маши. Обратите внимание, что сбора денег семья не ведет.

Нужна редкая группа крови – 4-я отрицательная. Но вообще можно сдать любую – она пойдет в зачет девочке. Всем, кто может и хочет помочь, нужно сделать это в Красноярске, в краевой станции переливания крови на Партизана Железняка, 3. Нужно подойти с паспортом и СНИЛСом в понедельник и субботу – с 8:00 до 12:30, вторник – пятница – с 8:00 до 17:30 часов. Для Криницкой Марии Ивановны, 23.05.2014 года рождения.

По информации на сайте Службы крови сейчас повышенная потребность во всех группа крови, положительного и отрицательного резуса. Поэтому любому донору здесь будут рады. При этом необходимо соблюдать меры безопасности. Переболевшие или недавно контактирующие с заболевшими коронавирусов к донации не допускаются. Все справки – по телефону: 8 (391) 220 06 09