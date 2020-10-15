Красноярские полицейские предлагают добровольно сдаться стрелку, ранившего мужчину в гаражах. Фото: МВД

Красноярские полицейские предлагают добровольно сдаться стрелку, который причинил огнестрельное ранение жителю города. Подробности этой истории, которые удалось выяснить оперативники: 14 октября в гаражном массиве, который находится в Октябрьском районе, прозвучали выстрелы. В результате был ранен 30-летний мужчина, его срочно доставили в медицинское учреждение. Он жив. Была ли это ссора знакомых людей, попытка ограбления или иные какие-то действия – причины нападения пока не озвучиваются.

В ходе оперативно-следственных мероприятий удалось выяснить личность предполагаемого стрелка: это Баканач Денис Александрович, 1982 года рождения. Он объявлен в розыск. В случае, если он добровольно придет в полицию, ему зачтется как явка с повинной. Всех, кто располагает какой либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефону: (391) 227-19-95 или 02.