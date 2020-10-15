В Норильск поступили новые аппараты искусственной вентиляции легких Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильск поступили новые аппараты искусственной вентиляции легких. 22 единицы транспортных ИВЛ передали станции скорой медицинской помощи. Еще ряд стационарных аппаратов, в том числе и 12 неонатальных, были доставлены в детские и взрослые лечебные учреждения северного города.

Таким образом, на сегодня у медиков Норильска в распоряжении 151 аппарат ИВЛ. Значительная часть оборудования приобретена на средства «Норникеля». И в целом поддержка компании позволила обновить ряд позиций материально-технической базы лечебных учреждений города для борьбы с коронавирусом, - рассказали в краевом министерстве здравоохранения.

Кроме мероприятий для борьбы с коронавирусной инфекцией, продолжается укрепление материально-технической базы северных учреждений края в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». В учреждения здравоохранения Норильска уже поставлено медицинское оборудование на общую сумму 363,4 миллиона рублей, в том числе ангиограф, компьютерный томограф, маммограф, два эндоскопических видеокомплекса и ультразвуковой центр для ультразвуковых зондов, большая часть уже введена в эксплуатацию, до конца октября текущего года будет введен в эксплуатацию магнитно-резонансный томограф. А летом текущего года на базе больницы Оганера открылся инвазивный центр и состоялись первые коронарографии.