В Железногорске у супругов украли обручальные кольца. Фото: пресс-служба МВД

В Железногорске полиция помогла супругам вернуть обручальные кольца. Они исчезли прямо из квартиры. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Пропажу колец супруги заметили в июле этого года. Кольца они, по видимому, носили не всегда, надевали по случаю. А так символы супружества лежали в шкатулке, в шкафу стенки. Цена им чуть больше 15 тысяч рублей. И вдруг – пропали. Хозяева дома были уверены, что сами они кольца никуда не выносили и не перекладывали.

По составленному заявлению началась проверка, а вскоре удалось установить и личность подозреваемого. Это 27-летний родственник. Когда он оказался в отделе полиции, то признался, что приходил в гости, улучил момент и вытащил ювелирные изделия из шкатулки. Сдал их в ломбард, деньги потратил. Оперативники кольца нашли, изъяли и вернули владельцам. А на родственника завели уголовное дело, ему грозит до 2 лет лишения свободы. Скоро будет суд.