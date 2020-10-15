В Красноярске на Караульной сгорели автосервис, кафе и парикмахерская. Стоп-кадр видео

Сегодня днем, 15 октября, в Красноярске произошел крупный пожар. Клубы ядовитого дыма с Караульной было видно во всех концах города. Моросящий дождь только усиливал дым, а сильные порывы ветра разносили его по сторонам.

В пресс-службе МЧС уточнили: сообщение о пожаре к диспетчеру поступило в 14 часов с адреса улица Караульная, 25 д/1. Там горело здание, под общей крышей которого размещаются автосервис, автомойка, парикмахерская, кафе. Ранг пожара - №1 БИС.

На месте работали 40 человек и 14 единиц техники. Огонь удалось локализовать в 15:32, к этому времени охваченная пламенем площадь составляла 400 квадратных метров. По предварительным данным пострадавших и погибших в пожаре нет, эвакуация не понадобилась – все работающие там сами успели покинуть здание.

Причины возгорания установят специалисты. Пока сообщают, что огонь появился на крыше.