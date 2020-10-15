В Красноярске киллер заплатил семьям жертв 4 миллиона от продажи земли в Абрау-Дюрсо

В Красноярске киллер заплатил семьям своих жертв 4 миллиона рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске осужден наемный убийца, он проведет в исправительной колонии строгого режима 24 года. Его жертвами стали 3 человека. От правосудия он не ушел. Но родственники погибших подали на него гражданский иск на возмещение моральной компенсации. Общая сумма составила 4 миллиона 300 тысяч рублей.

Как взыскать такую огромную сумму – такая задача стояла перед судебными приставами. Наложили арест на заработную плату, которую он получает в исправительном учреждении? Но этого мало, всего срока заключения не хватит, чтобы рассчитаться.

И тогда приставы выяснили, что у киллера в Краснодарском крае в курортном селении Абрау-Дюрсо есть участок земли. Его-то и выставили на торги. Полученные от реализации 3,5 миллиона рублей перечислили потерпевшим. Остальную часть суммы выплатили родственники должника.

- В настоящее время моральная компенсация взыскана в полном объеме, в том числе и исполнительский сбор на сумму более 300 тысяч рублей в качестве санкции за несвоевременную оплату задолженности, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевых судебных приставов.