Получите ваш «Фольксваген»: в Красноярске крае похищенную иномарку вычислили по банковской карте

В Красноярске крае похищенную иномарку вычислили по банковской карте. Стоп-кадр видео

В Красноярске похищенную иномарку вычислили по банковской карте ее владельца. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции. Житель Енисейска заявил об угоне своего автомобиля Volkswagen Amarok. Цена не уточняется, но стоит машина, в зависимости от года выпуска от полутора до четырех миллионов рублей.

Очень скоро похититель был пойман и машина найдена. 45-летний подозреваемый – житель Енисейска, во всем сознался. Он вскрыл иномарку и отправился в Красноярск. Причем уверяет: цели хищения у него не было. По дороге нашел банковскую карту хозяина авто, обрадовался: по «вай-фаю» можно ведь расплачиваться на сумму до тысячи рублей. Ну, и рассчитался в одной из торговых точек краевого центра. Это помогло оперативникам вычислить периметр нахождения подозреваемого.

Уголовное дело возбудили по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, а пока он находится под подпиской о невыезде.