В Красноярском крае по неустановленной причине в аварии погибли три человека. Фото: ГИБДД края

В Красноярском крае, на 19-м километре автодороги Заозерный – Новая Солянка (территориально это Рыбинский район) сегодня утром, 15 октября, произошла смертельная авария. Дорожная полиция работает на месте. Есть предварительные данные, которые сообщили в ГИБДД края «Комсомольской правде»-Красноярск.

За рулем отечественного автомобиля ВАЗ находился 19-летний водитель. По неустановленной пока причине он не справился с управлением, съехал с дороги в кювет и влобовую врезался в березу. От удара погибли три пассажира, 18, 49 и 35 лет. Сам водитель и еще один пассажир были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Об их состоянии ничего не сообщается. Также неизвестно, был ли водитель пьян в момент аварии, или же не удержал руль на скользкой дороге. И кто были ехавшие с ним – семья или друзья.

По прогнозам синоптиков в ближайшее время возможны осадки, гололед, автомобилистам в связи с этим нужно быть предельно осторожными на дорогах.