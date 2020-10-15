Самую оплачиваемую вакансию в Красноярске с зарплатой в 120 тысяч рублей назвали в центре занятости Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты центра занятости населения назвали три самых высокооплачиваемых вакансии в Красноярске. Посмотрите, возможно, это чей-то шанс шагнуть выше по карьерной лестнице к успеху. Данные предоставили в службе сами работодатели.

Сегодня самый приятный уровень заработной платы заявлен для начальника архитектурного отдела в ООО «Полюс Проект» – 120 тысяч рублей. Кандидату необходимо иметь стаж в крупных организациях, специализирующихся на проектировании производственных объектов, знать специальное программное обеспечение (AutoCAD, Bentley, Revit, Tekla Structures, Navisworks).

На втором месте – должность финансового контролера в ООО «Красноярск инвест» (компания владеет гостиницами Novotel и Ibis). Чтобы получать от 100 тысяч рублей, кандидату нужно показать высокий уровень владения английским языком. На третьем места – вакансия от «Красцветмета», требуется опытный руководитель бизнес-проектов на зарплату от 100 тысяч рублей в месяц.

В службе занятости добавили, что со всеми предложениями работы в краевом центре и других территориях региона можно ознакомиться здесь, на официальном сайте.