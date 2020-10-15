ВТБ в сентябре нарастил продажи розничных кредитов на 15%

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В сентябре объем выдачи розничных кредитов ВТБ составил более 163 млрд рублей, что на 15% превышает результат сентября прошлого года. В целом за 9 месяцев 2020 г. продажи кредитов физлицам выросли на 5% – до 1,194 трлн рублей. Объем розничного кредитного портфеля банка с начала года вырос на 9%, до 3,57 трлн рублей.

Наибольший спрос заемщики ВТБ формируют в сегменте ипотечного кредитования. В сентябре объем выдачи жилищных кредитов ВТБ составил рекордные для нынешнего года 89,6 млрд рублей, что на 58% превышает результат сентября прошлого года. По итогам трех кварталов выдача ипотеки выросла на треть – до 629 млрд рублей. Портфель жилищных кредитов с начала года увеличился на 13% и достиг 1,896 трлн рублей.

Основным драйвером роста стала реализация госпрограммы – в сентябре ВТБ снизил ставку по ней до 6,1%, что позволило расширить число заемщиков, оформляющих сделку на льготных условиях. С апреля ВТБ уже выдал по ипотеке с господдержкой почти 40 тысяч кредитов на сумму более 116 млрд рублей.

Портфель кредитов наличными по итогам девяти месяцев достиг 1,440 трлн рублей, увеличившись на 6%, кредитных карт – 119,7 млрд рублей, портфель автокредитов остается на уровне 112,5 млрд рублей. При этом объемы выданных потребительских (516 млрд рублей) и автокредитов (49,7 млрд рублей) пока восстанавливаются от последствий пандемии и еще не достигли показателей прошлого года.