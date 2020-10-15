Красноярцев предупреждают о непогоде: будет шквалистый ветер с дождем Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцев предупреждают о непогоде. Впрочем, погода испортилась еще с ночи – наблюдаются сильные порывы ветра, а небо потемнело от тяжелых туч, которые однозначно несут с собой осадки. Синоптики сообщают, что сегодня, 15 октября, в зоне циклона оказались не только краевой центр, но и центральные и южные районы края. Юго-западный ветер до 8 метров в секунду, порывы могут достигать 15 – 20 метров в секунду. На дорогах возможна гололедица. Особенно нужно быть осторожными водителям за городом, где всегда на несколько градусов меньше, чем в городе.

В пятницу, 16 октября, будет прохладно – до 3 градусов днем. А вот выходные порадуют теплом – днем столбик термометра поднимется до 10 градусов, а ночью – до 7 выше нуля.

И традиционное напоминание от спасателей: если есть возможность остаться дома – оставайтесь. Оказавшись на улице при порывах ветра не укрывайтесь под легкими конструкциями и деревьями. Обходите стороной свисающие провода. Не паркуйте автомобили вплотную к стене с вентилируемым фасадом, к строительным заборам.