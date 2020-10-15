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Побеждаем: «Минусинский помидор» привез награду фестиваля «Диво России»

Обошел конкурентов со всей страны
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Минусинский помидор» привез награду фестиваля «Диво России»

«Минусинский помидор» привез награду фестиваля «Диво России»

Фото: Мария ЛЕНЦ

О празднике Минусинского помидора, который проводится каждый год в конце лета, знают уже далеко за пределами Красноярского края. Начиная с 2004 года в южный город съезжаются садоводы и огородники, чтобы свои томаты показать и на чужие посмотреть.

Такое мероприятие не может оставаться в стороне от различных конкурсов и фестивалей. Стало известно, что проект «Минусинский помидор» завоевал III место в подноминации «Региональное туристическое событие» (номинация «Событийные мероприятия») VII Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России».

Финал фестиваля прошел на минувшей неделе в Севастополе. Туда «Минусинский помидор» прошел в сентябре 2020 года, заняв первое место в номинации «Событийный туризм» по Сибирскому федеральному округу. Среди конкурентов Минусинска были проекты Челябинской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской областей, республик Калмыкия, Удмуртия и города Севастополя. Такая информация появилась на официальном портале Минусинска.